Россияне отказываются от соков и нектаров в пользу кваса и морсов

Рынок прохладительных напитков трансформируется на фоне популяризации ЗОЖ и введения акциза на сахаросодержащие напитки. По данным ВТБ и аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ), в начале лета потребление соков и нектаров упало на 5%, квас стали пить чаще на 20%, популярность морсов, компотов и киселей выросла на четверть.

По итогам июня спрос на морсы, кисели и компоты увеличился на 26%. Россияне выпили более 5,7 млн упаковок натуральных напитков на 440 млн рублей. Положительный тренд потребления отмечается с начала года: с января покупки ягодосодержащих напитков выросли в 1,5 раза с 3,5 млн шт. до 5,7 млн шт. в июне.

Неизменным спросом летом пользуется квас: в первый летний месяц им утоляли жажду на 20% чаще, чем в июне прошлого года и потратили на него 750 млн рублей. Его доля в общем объеме прохладительных напитков впервые за долгое время превысила 5%.

Заметно сокращается интерес россиян к сокам и нектарам. Их доля в общем объеме с июня прошлого года упала на 2 п.п. до 15%. В первый летний месяц россияне приобрели 23 млн упаковок, что на 1,1 млн меньше аналогичного периода 2023 года.

По объемам потребления в России все еще лидируют газированные напитки, уступая лишь воде. Только в июне на газировку потратили 3,9 млрд рублей. Чаще жители России пьют лишь воду: почти 50 млн бутылок воды было куплено в июне через терминалы «Первого ОФД» на 3,2 млрд рублей. Доля газировки в общих объемах сохраняется и составляет 28,4%. Еще треть – 31,5% приходится на воду.

Спрос на холодный чай, кофе и энергетические напитки почти не изменился – рост составил соответственно 2% и 1% по сравнению с прошлым годом, а объем потребления – 10,3 млн шт. и 15,7 млн шт.