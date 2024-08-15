Появилось видео с места ДТП, в котором "легковушка" врезалась в самосвал
- 08:45 15 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
Вчера вечером, 14 августа, в столице Коми случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.
Свидетели засняли на видео работу спасателей, что пытались эвакуировать пострадавшего из авто. На кадрах видно, что машина в результате аварии оказалась сильно повреждена - помяло крышу и заднюю часть авто, дверь заблокирована. Еще больше фото и видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Согласно информации очевидцев происшествия, автомобиль Daewoo Nexia пытался скрыться от погони, начавшейся в районе кольца на улице Коммунистическая. На улице Морозова машину занесло, и она врезалась в самосвал. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и бригада реанимации.
Как выяснилось в ходе расследования, водитель Daewoo, родившийся в 1998 году, не имел водительских прав. Сообщается, что молодой человек жив.