Появилось видео с места ДТП, в котором "легковушка" врезалась в самосвал

Фото очевидцев

Вчера вечером, 14 августа, в столице Коми случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Свидетели засняли на видео работу спасателей, что пытались эвакуировать пострадавшего из авто. На кадрах видно, что машина в результате аварии оказалась сильно повреждена - помяло крышу и заднюю часть авто, дверь заблокирована. Еще больше фото и видео смотрите в нашем телеграм-канале.

Согласно информации очевидцев происшествия, автомобиль Daewoo Nexia пытался скрыться от погони, начавшейся в районе кольца на улице Коммунистическая. На улице Морозова машину занесло, и она врезалась в самосвал. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и бригада реанимации.