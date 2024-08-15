В Коми больше не могут открываться "Магниты" и "Пятерочки"
- 01:00 16 августа
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- Инесса Богатая
Коми УФАС России провело анализ розничных рынков продовольственных товаров в Республике Коми. В результате были подсчитаны доли торговых сетей в различных муниципалитетах.
По данным, доля сети "Магнит" в таких населенных пунктах как Воркута, Сосногорск, Печора, Вуктыл, Ухта, и в районах Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Усть-Цилемском превышает 25%.
Значительная доля сети "Пятерочка" отмечена в городах Воркута, Сосногорск и районах Княжпогостском, Сыктывдинском, Прилузском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском – везде более 25%.
В Печоре более 25% рынка занимает сеть "Алма".
"Соответственно, согласно требованиям законодательства о торговле, в текущем году эти сети не имеют права на открытие новых магазинов в указанных муниципалитетах, " – сообщила Наталия Гуревская, руководитель Коми УФАС России.