В зоне СВО погиб боец из Ухты

Ещё один солдат из Коми погиб в зоне военной спецоперации. Речь идет о рядовом Сергее Быкове. Трагичной новостью поделился в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Сергей Быков родился и вырос в Ухте. На фронте выполнял боевые задачи в должности командира отделения.