В зоне СВО погиб боец из Ухты
- 07:30 15 августа
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- Татьяна Зубова
Ещё один солдат из Коми погиб в зоне военной спецоперации. Речь идет о рядовом Сергее Быкове. Трагичной новостью поделился в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Сергей Быков родился и вырос в Ухте. На фронте выполнял боевые задачи в должности командира отделения.
«С честью выполнял боевые задачи, проявляя мужество и отвагу на поле боя. Сергей Анатольевич совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за Родину и соотечественников в борьбе с неонацизмом. Вечная слава российскому воину и вечная ему память», — написал Владимир Уйба в соцсетях.
Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибшего воина.
Напомним, ранее в Коми придали огласке инцидент с другим участником СВО. Безногий боец совершил правонарушение, на место приехали сотрудники полиции. Однако при задержании правоохранители применили силу. В результате следователи Коми завели уголовное дело, связанное с превышением полномочий. Кроме долго, дело взял на контроль глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.