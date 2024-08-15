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В зоне СВО погиб боец из Ухты

В зоне СВО погиб боец из Ухты

Ещё один солдат из Коми погиб в зоне военной спецоперации. Речь идет о рядовом Сергее Быкове. Трагичной новостью поделился в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Сергей Быков родился и вырос в Ухте. На фронте выполнял боевые задачи в должности командира отделения.

«С честью выполнял боевые задачи, проявляя мужество и отвагу на поле боя. Сергей Анатольевич совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за Родину и соотечественников в борьбе с неонацизмом. Вечная слава российскому воину и вечная ему память», — написал Владимир Уйба в соцсетях.

Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибшего воина.

Напомним, ранее в Коми придали огласке инцидент с другим участником СВО. Безногий боец совершил правонарушение, на место приехали сотрудники полиции. Однако при задержании правоохранители применили силу. В результате следователи Коми завели уголовное дело, связанное с превышением полномочий. Кроме долго, дело взял на контроль глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

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