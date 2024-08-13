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В зоне СВО погиб боец из Коми

В зоне СВО погиб боец из Коми Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В зоне СВО погиб боец из Прилузья Анатолий Корнюшин. Глава Республики Коми Владимир Уйба передал свои соболезнования семье и близким погибшего бойца.

Напомним, о трагичной кончине военного стало известно вчера, 12 августа. Гвардии рядовой Анатолий Корнюшин родился и вырос в селе Ношу Прилузского района. В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности гранатомётчика стрелкового отделения.

Напомним, в 2024 году в Сыктывкаре запланировано строительство новой аллеи героев, в честь погибших участников СВО. На Аллее планируется обустроить мемориальные плиты с портретами, именами и званиями погибших. Арт-объект появится в районе Верхнечовском кладбище.

В мэрии отметили, что проект аллеи архитекторы разрабатывали с учётом пожеланий родных погибших бойцов.

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