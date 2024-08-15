Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре "Велоночь" пройдет только в 2025 году

В Сыктывкаре "Велоночь" пройдет только в 2025 годуФото из архива "Про Город"

"Велоночь" в Сыктывкаре пройдет в 2025 году. Мероприятие стало уже традиционным событием города. Обычно пробег на велосипедах приурочен ко Дню России и Дню города, но в 2024 году его проведение оказалось невозможным из-за масштабных дорожных работ на центральных улицах.

В этом году начался капитальный ремонт улиц Первомайской, Коммунистической и Советской. Эти улицы являются ключевыми участками маршрута велопробега, и их закрытие на время ремонта не позволяло обеспечить безопасность участников.

Например, на улице Первомайской (от Куратова до Красноармейской) и улице Коммунистической (от Октябрьского до Морозова) введены ограничения из-за ремонта. На улице Советской также ограничен проезд из-за ремонта водопроводных сетей. Это создало сложные условия для организации велопрогулки, поэтому организаторы решили перенести «Велоночь» на 2025 год, чтобы обеспечить безопасность участников и минимизировать неудобства для горожан.

...

  • 0

Популярное

Последние новости