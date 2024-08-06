"Была удивительной, красивой, доброй": в Москве найдена мертвой 22-летняя девушка из Коми 

В Москве, на 22-м году жизни, скончалась уроженка Емвы Вера К. О ее кончине сообщила мать, Любовь. Вера скончалась 29 июля. Причины смерти семья предпочитает не обсуждать.

Запланировано, что Веру похоронят в родном городе, но расходы на транспортировку тела составляют несколько десятков тысяч рублей. Таких средств у семьи нет, поэтому они обратились за помощью ко всем, кто знал и помнил Веру.

— Стоимость этой услуги составляет 80 000 рублей, и для нас это слишком большая сумма, — поделилась Любовь.

Неожиданная смерть Веры стала потрясением для всех. По словам родственников и друзей, Вера всегда выделялась своей яркой внешностью и добросердечием.