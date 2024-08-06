"Была удивительной, красивой, доброй": в Москве найдена мертвой 22-летняя девушка из Коми
- 20:30 6 августа
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- Елизавета Петрова
В Москве, на 22-м году жизни, скончалась уроженка Емвы Вера К. О ее кончине сообщила мать, Любовь. Вера скончалась 29 июля. Причины смерти семья предпочитает не обсуждать.
Запланировано, что Веру похоронят в родном городе, но расходы на транспортировку тела составляют несколько десятков тысяч рублей. Таких средств у семьи нет, поэтому они обратились за помощью ко всем, кто знал и помнил Веру.
— Стоимость этой услуги составляет 80 000 рублей, и для нас это слишком большая сумма, — поделилась Любовь.
Неожиданная смерть Веры стала потрясением для всех. По словам родственников и друзей, Вера всегда выделялась своей яркой внешностью и добросердечием.
— Верочка была удивительным человеком: красивая, добрая и жизнерадостная. Мы будем помнить ее такой всегда, — поделился воспоминанием Сергей Э.
Подруга семьи, Ирина Л., говорит, что ей трудно смириться с утратой молодой и яркой девушки, и она до сих пор в шоке.
— Очень сложно понять, что нашей Верочки больше нет. Светлая память ей. Любочка, держись, — обратилась к матери покойной Веры женщина.
Веру похоронили 4 августа в Емве. Об этом «Комсомольской правде в Коми» рассказала мать покойной.
— Благодаря помощи неравнодушных людей мы собрали нужную сумму. Доченьку похоронили два дня назад здесь, в Емве. Огромное спасибо всем за поддержку, — поблагодарила Любовь.