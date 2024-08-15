В Коми два 9-летних велосипедиста попали под колеса авто

В Коми под колеса автомобилей попали два девятилетних велосипедиста. Об этом информирует республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, первая авария произошла в Деревянске. Водитель автомобиля "Альфа Ягуар Лесник" сбил школьницу возле дома №228 на Центральной улице. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но госпитализация ей не понадобилась.