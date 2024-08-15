В Коми два 9-летних велосипедиста попали под колеса авто
- 20:30 15 августа
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- Инесса Богатая
Фото республиканской Госавтоинспекции
В Коми под колеса автомобилей попали два девятилетних велосипедиста. Об этом информирует республиканская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, первая авария произошла в Деревянске. Водитель автомобиля "Альфа Ягуар Лесник" сбил школьницу возле дома №228 на Центральной улице. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но госпитализация ей не понадобилась.
Второй инцидент зарегистрирован в Сыктывкаре на улице Савина. Девятилетний школьник попал под колеса Nissan Navara, которым управлял 62-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами мягких тканей лба и ушибом левой кисти. После оказания помощи мальчика отпустили домой.