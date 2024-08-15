В лесу Коми обнаружили тело мертвого мужчины

Волонтёры поискового объединения «ЛизаАлерт» в Коми объявили о прекращении поисков 47-летнего Александра Осипова. Мужчину разыскивали с 12 августа в Сыктывдинском районе после того, как 8 августа он отправился в лес собирать ягоды и не вернулся.

Вчера, 14 августа, пришло сообщение о том, что Александр Осипов найден погибшим. Что именно произошло с мужчиной, не уточняется. Поисковый отряд выражает благодарность всем добровольцам, которые откликнулись на призыв о помощи.