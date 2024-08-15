В нескольких городах Коми 45-летний мужчина организовывал незаконные азартные игры

В Коми приговорили 45-летнего организатора нелегальных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным из пресс-релиза ведомства, несколько лет назад мужчина открыл подпольные игровые клубы в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске и Воркуте. Незаконные игры маскировались под конкурсы по ментальной математике. За время своей деятельности он получил доход в размере 2, 5 миллиона рублей.