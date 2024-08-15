В нескольких городах Коми 45-летний мужчина организовывал незаконные азартные игры
- 19:00 15 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архив
В Коми приговорили 45-летнего организатора нелегальных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным из пресс-релиза ведомства, несколько лет назад мужчина открыл подпольные игровые клубы в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске и Воркуте. Незаконные игры маскировались под конкурсы по ментальной математике. За время своей деятельности он получил доход в размере 2, 5 миллиона рублей.
Суд признал его виновным и приговорил к трем годам в колонии-поселении. Также он обязан выплатить штраф в 400 тысяч рублей.
Напомним, в Сыктывкаре завели уголовное дело на местного жителя, который активно писал у себя в соцсетях призы в совершению террористического акти против представителей власти.