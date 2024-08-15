"Дешевле Сочи в два раза": лучший курорт на Черном море для отдыха в бархатный сезон - не оставит равнодушным
- 15:15 15 августа
- 12+
- Служба новостей
Вице-президент Альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчян, в интервью Lenta.ru назвал Крым самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон. В отличие от других курортных регионов России, Крым сохранил прошлогодние цены, что делает его особенно привлекательным для туристов, ищущих доступные варианты отдыха.
Крым — лидер по доступности
Мкртчян подчеркнул, что Крым предлагает отдых по ценам значительно ниже, чем в других популярных курортах России. Например, если в Сочи стоимость отеля составляет около 15 тысяч рублей в сутки, то в Крыму аналогичный номер можно найти за 8-9 тысяч рублей. Таким образом, разница в цене составляет 40-50% при одинаковом уровне качества, сервиса и питания. Особенно заметна эта разница в отелях категории четыре-пять звезд, где Крым предлагает более выгодные условия.
Перспективы снижения цен
Эксперт также отметил, что ко второй половине сентября ожидается общее снижение стоимости отдыха как на российских, так и на зарубежных направлениях. Сначала цены снизятся на 15% по сравнению с августом, а ближе к третьей декаде сентября снижение может достигнуть 20%. Это особенно актуально для курортов на побережье, где туристический поток начинает уменьшаться.
Почему Крым?
Крым привлекает туристов не только доступными ценами, но и разнообразием предложений. Курортный сезон здесь длится дольше, что позволяет туристам наслаждаться отдыхом в более спокойной обстановке. Кроме того, Крым предлагает множество природных и культурных достопримечательностей, что делает его идеальным местом для разнообразного отдыха.
Выводы
Для тех, кто планирует отдых в бархатный сезон, Крым является оптимальным выбором по соотношению цены и качества. Снижение цен в сентябре делает это направление еще более привлекательным для туристов, ищущих бюджетные варианты отдыха. Крым предлагает не только доступные цены, но и возможность насладиться прекрасной природой и богатым культурным наследием, пишет pg12.ru.