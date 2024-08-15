"Дешевле Сочи в два раза": лучший курорт на Черном море для отдыха в бархатный сезон - не оставит равнодушным

Фото из архива "Про Города"

Вице-президент Альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчян, в интервью Lenta.ru назвал Крым самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон. В отличие от других курортных регионов России, Крым сохранил прошлогодние цены, что делает его особенно привлекательным для туристов, ищущих доступные варианты отдыха. Крым — лидер по доступности

Мкртчян подчеркнул, что Крым предлагает отдых по ценам значительно ниже, чем в других популярных курортах России. Например, если в Сочи стоимость отеля составляет около 15 тысяч рублей в сутки, то в Крыму аналогичный номер можно найти за 8-9 тысяч рублей. Таким образом, разница в цене составляет 40-50% при одинаковом уровне качества, сервиса и питания. Особенно заметна эта разница в отелях категории четыре-пять звезд, где Крым предлагает более выгодные условия.

Перспективы снижения цен

Эксперт также отметил, что ко второй половине сентября ожидается общее снижение стоимости отдыха как на российских, так и на зарубежных направлениях. Сначала цены снизятся на 15% по сравнению с августом, а ближе к третьей декаде сентября снижение может достигнуть 20%. Это особенно актуально для курортов на побережье, где туристический поток начинает уменьшаться.

Почему Крым?

Крым привлекает туристов не только доступными ценами, но и разнообразием предложений. Курортный сезон здесь длится дольше, что позволяет туристам наслаждаться отдыхом в более спокойной обстановке. Кроме того, Крым предлагает множество природных и культурных достопримечательностей, что делает его идеальным местом для разнообразного отдыха.

Выводы