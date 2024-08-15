«Патентные тролли» вымогают средства у предпринимателей

ВТБ и компания по защите интеллектуальных прав «Онлайн Патент» выявили наиболее распространенные схемы мошенничества, по которым у предпринимателей вымогают деньги за использование чужого товарного знака. Эксперты выделяют три схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во «внесудебном порядке» для предпринимателей в среднем составляет 500 тыс. рублей.

Тролль «местного значения». Первый вид патентного мошенничества – схема «местного значения». Мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов. Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют на названия компаний товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов.

Тролль «лицензионный». Другая схема мошенничества связана с лицензионной деятельностью компаний. Мошенники работают со списками организаций, обладающих лицензиями на определенную деятельность. На названия компаний из таких списков регистрируются товарные знаки, затем владельцам бизнесов предъявляются претензии.

Тролль «доменный». Третья распространенная схема мошенничества затрагивает доменные имена успешных сайтов, которые работают без регистрации товарного знака. По ней мошенники ищут интернет-магазины, которые хорошо продают товары. На их названия они самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Здесь стоимость решения вопроса зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Чаще всего минимальная сумма, которую озвучивают мошенники, начинается с 500 тыс. рублей.

«По оценке ВТБ, товарный знак регистрируют только 60% предпринимателей. Половина владельцев среднего и малого бизнеса не знают о рисках, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков или считают, что проблемы могут возникнуть только у крупных компаний. Этим активно пользуются мошенники. Чтобы обезопасить себя от «патентных троллей» рекомендуем бизнесу обязательно регистрировать официальное название компании или продукта. В этом году мы отмечаем значительный рост интереса предпринимателей к таким вопросам – в первом полугодии число заявок от клиентов СМБ на сервис для бизнеса по регистрации товарного знака выросло в 12 раз к аналогичному периоду 2023 года», – говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Чаще всего предприниматели самостоятельно выбирают название для своего бизнеса, стараясь сделать его оригинальным. Каждый пятый владелец бизнеса выбирает понравившееся слово или словосочетание, а каждый десятый – использует свое имя или фамилию. Для наименования компаний предприниматели преимущественно используют названия на английском языке, чуть реже – на русском, а каждый двадцатый использует для этого другой иностранный язык.