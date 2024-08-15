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Готовлю только так: вкуснейшие помидоры "в снегу" на зиму

Готовлю только так: вкуснейшие помидоры "в снегу" на зиму

В эту заготовку добавляется большое количество измельчённого чеснока, который и напоминает снег. Он отвечает не только за необычный вид, но ещё и за остроту и аромат, пишет lifehacker.ru.

Время приготовления

  • Общее - 1 ч.
  • Активное (требуется ваше участие) - 20 мин.
  • Количество порций - 4

Ингредиенты

  • Помидоры - 3 кг
  • Вода - 2½–3 л
  • Соль - 75 г
  • Сахар - 185 г
  • Чеснок - 24 зубчика
  • Черный перец горошком - 36 штук
  • Семена горчицы 2 ч. - ложки
  • Уксус столовый 9%-й - 120 мл

Можно добавить

  • Листья хрена
  • по вкусу

Приготовление

  1. 1․

Тщательно помойте и обсушите помидоры. Плотно разложите их по четырём полуторалитровым стерилизованным банкам. Можно добавить листья хрена.

  • 2․

    Доведите воду до кипения. Залейте ей помидоры и оставьте на 20 минут.

  • 3․

    Слейте жидкость в кастрюлю. Если получилось меньше 2½ литров, добавьте необходимое количество. Вмешайте соль и сахар и снова вскипятите. Прогрейте до растворения песка.

  • 4․

    Чеснок натрите, пропустите через пресс или очень мелко нарубите ножом. Распределите чеснок, перец и семена горчицы по банкам.

  • 5․

    Добавьте в кипяток уксус и залейте им помидоры. Закатайте банки, переверните и укутайте. После остывания храните в прохладе.

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