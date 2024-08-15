Готовлю только так: вкуснейшие помидоры "в снегу" на зиму
- 21:30 15 августа
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- Служба новостей
В эту заготовку добавляется большое количество измельчённого чеснока, который и напоминает снег. Он отвечает не только за необычный вид, но ещё и за остроту и аромат, пишет lifehacker.ru.
Время приготовления
- Общее - 1 ч.
- Активное (требуется ваше участие) - 20 мин.
- Количество порций - 4
Ингредиенты
- Помидоры - 3 кг
- Вода - 2½–3 л
- Соль - 75 г
- Сахар - 185 г
- Чеснок - 24 зубчика
- Черный перец горошком - 36 штук
- Семена горчицы 2 ч. - ложки
- Уксус столовый 9%-й - 120 мл
Можно добавить
- Листья хрена
- по вкусу
Приготовление
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1․
Тщательно помойте и обсушите помидоры. Плотно разложите их по четырём полуторалитровым стерилизованным банкам. Можно добавить листья хрена.
2․
Доведите воду до кипения. Залейте ей помидоры и оставьте на 20 минут.
3․
Слейте жидкость в кастрюлю. Если получилось меньше 2½ литров, добавьте необходимое количество. Вмешайте соль и сахар и снова вскипятите. Прогрейте до растворения песка.
4․
Чеснок натрите, пропустите через пресс или очень мелко нарубите ножом. Распределите чеснок, перец и семена горчицы по банкам.
5․
Добавьте в кипяток уксус и залейте им помидоры. Закатайте банки, переверните и укутайте. После остывания храните в прохладе.