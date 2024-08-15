Летний хачапури на сковороде за 15 минут - берем кефир и творог

Хачапури — это одно из самых известных и любимых блюд грузинской кухни, которое олицетворяет тепло и уют. Классическое хачапури готовят из тонкого теста, начиняется сыром, обычно сулугуни, и печется с добавлением яйца и масла. Однако для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких вкусным хачапури, но не располагает временем для длительных приготовлений, SevastopolMedia предлагает вам "ленивый" вариант, который можно сделать за 15 минут, используя кефир и творог.

Ингредиенты:

200 гр. творога.

1 стакан кефира.

2 яйца.

2 стакана муки.

1 ч. ложка соды.

200 гр. сыра (по желанию, это может быть любой плавкий сыр: фета, сулугуни или моцарелла).

Соль по вкусу.

Масло для жарки.

Приготовление:

Подготовка теста. В глубокой миске смешайте кефир, яйца и творог. Хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте соду и постепенно вводите муку, замешивая тесто, оно должно получится довольно мягким, но не прилипать к рукам. Готовое тесто можно посолить.