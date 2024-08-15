Летний хачапури на сковороде за 15 минут - берем кефир и творог
- 17:03 15 августа
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Хачапури — это одно из самых известных и любимых блюд грузинской кухни, которое олицетворяет тепло и уют. Классическое хачапури готовят из тонкого теста, начиняется сыром, обычно сулугуни, и печется с добавлением яйца и масла. Однако для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких вкусным хачапури, но не располагает временем для длительных приготовлений, SevastopolMedia предлагает вам "ленивый" вариант, который можно сделать за 15 минут, используя кефир и творог.
Ингредиенты:
- 200 гр. творога.
- 1 стакан кефира.
- 2 яйца.
- 2 стакана муки.
- 1 ч. ложка соды.
- 200 гр. сыра (по желанию, это может быть любой плавкий сыр: фета, сулугуни или моцарелла).
- Соль по вкусу.
- Масло для жарки.
Приготовление:
Подготовка теста. В глубокой миске смешайте кефир, яйца и творог. Хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте соду и постепенно вводите муку, замешивая тесто, оно должно получится довольно мягким, но не прилипать к рукам. Готовое тесто можно посолить.
Формирование хачапури. Разделите тесто на небольшие порции и скатайте из них лепешки. Выложите в центр небольшую порцию сыра, закройте края и сформируйте аккуратный круг.
Жарка. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывайте лепешки и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подача. Готовые хачапури можно подавать даже горячими, смазав их сливочным маслом или соусом на основе сметаны.
Всего 15 минут и вы сможете насладиться вкусным и сытным блюдом, которое обязательно понравится всем, пишет sevastopolmedia.ru.