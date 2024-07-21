В Коми загорелся дебаркадер

В Печоре загорелся заброшенный дебаркадер. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным сведениям, 20 июля 2024 года при разборке заброшенного дебаркадера, расположенного на берегу реки Печоры вблизи поселка Красный Яг, произошло возгорание. Причина инцидента пока не установлена. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже не зафиксировано. На месте происшествия работает транспортный прокурор Печорского района Александр Иванов.