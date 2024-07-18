Купюры больше перестанут принимать на кассе уже с 1 августа: неприятный сюрприз для всех россиян

Фото из архива "Про Города"

Несмотря на интенсивное развитие безналичных платежных технологий, наличные деньги продолжают играть важную роль в нашей повседневной жизни. В различных ситуациях мы по-прежнему полагаемся на физические купюры для совершения ежедневных покупок и расчетов. Однако часто мы недооцениваем важность внимательного обращения с ними, что может привести к серьезным последствиям. В условиях ускоренной цифровизации и повсеместного распространения электронных платежей наличные деньги остаются актуальным средством. Ими по-прежнему удобно пользоваться для мелких расчетов, экстренных ситуаций и в сфере наличных операций, не охваченной безналичными сервисами. Более того, для многих людей, особенно старшего поколения, использование наличных денег привычно и предпочтительно.

Однако с ростом угрозы распространения поддельных банкнот мы должны быть особенно внимательны при работе с наличными. Любая небрежность может привести к неприятным ситуациям, от отказа в приеме платежа до значительных финансовых потерь. Поэтому важно знать, как распознавать и обращаться с поврежденными или фальшивыми банкнотами.

Рассмотрим основные аспекты безопасного использования наличных денег в современной среде.

Поврежденные банкноты: что делать? По требованиям Банка России, кредитные организации обязаны принимать к оплате купюры с четко видимым номиналом, серией и основным рисунком, даже если они имеют незначительные повреждения, такие как пятна или потертости. Однако серьезно поврежденные банкноты, например разорванные на части или склеенные из фрагментов разных купюр, могут не принять в магазинах и супермаркетах.

Владельцы таких банкнот могут обменять их на новые в любом банке, имеющем соответствующую лицензию. Для этого достаточно предъявить паспорт и поврежденную купюру. Если сохранено более 55% площади банкноты и видны серия и номер, сотрудники банка проверят ее подлинность и выдадут эквивалентную сумму новыми денежными знаками.

Фальшивые деньги: как их распознать? Проблема распространения фальшивых денег более серьезна. Использование поддельных банкнот—уголовно наказуемое преступление, поэтому важно быть бдительными и не допускать их применения. Если возникнут сомнения в подлинности денег, обращайтесь в банк для профессиональной экспертизы.

Чтобы избежать мошенничества, ознакомьтесь с официальной информацией Банка России о признаках подлинности банкнот. Обращайте внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити и используйте специальные приложения для проверки купюр.

Основные признаки подлинности банкнот:

Качество бумаги: плотная, гладкая, без явных дефектов.

Водяные знаки и защитная нить: отчетливо видны при наклоне.

Микротекст: мелкий текст, различимый под увеличением.

Рельефные изображения: ощутимые на ощупь элементы дизайна.

Оптически переменная краска: участок, меняющий цвет при наклоне.

КИПП-эффект: изменение изображения при наклоне банкноты.

Металлизированная нить: блестящая полоска, видимая на свет.

Голограмма: радужное изображение, появляющееся при наклоне.

Магнитные, инфракрасные и ультрафиолетовые метки: специальные защитные элементы.

Четкий и ровный серийный номер.

Статистика Банка России показывает масштабы проблемы: в 2022 году было изъято и передано в полицию более 12 000 фальшивых купюр, преимущественно номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей. Это подчеркивает необходимость повышенной бдительности граждан при обращении с наличными.

Общие правила безопасного использования наличных денег:

Храните деньги в надежном месте, не демонстрируя их посторонним.

Не пересчитывайте купюры на виду.

Будьте осторожны при получении наличных в банкомате.

Не доверяйте незнакомцам, предлагающим обменять деньги.

По возможности, выбирайте безналичные способы оплаты.

Будьте внимательны при использовании наличных денег и всегда помните, что бдительность и осторожность помогут избежать неприятностей. Обращайтесь в банк для проверки подлинности купюр при малейших сомнениях. Лучше перестраховаться, чем столкнуться с серьезными проблемами, пишет progorod58.ru.