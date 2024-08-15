В Коми сотрудникам тепловой компании потребовалась помощь спасателей
- 10:45 15 августа
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорском районе сотрудники тепловой компании нуждались в помощи спасателей. 14 августа двое работников отправились на объект, но не вернулись в установленные скрои, другие специалисты долгое время не могли выйти с ними на связь.
Согласно данным районной администрации, около 14:30 Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС КОМИ" отправился к ним на помощь.
Было установлено, что мужчины 1985 и 2005 годов рождения, ехавшие на служебном автомобиле, застряли в яме. Спасатели обнаружили их на 120 километре трассы Троицко-Печорск - Приуральский.
Сотрудники "СПАС КОМИ" помогли вытянуть автомобиль из ямы на дорогу и сопроводили работников тепловой компании до Троицка-Печорска.
Напомним, в Коми было организовано многодневное поисковое мероприятие по поиску пропавшего мужчины.