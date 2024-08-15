В Коми сотрудникам тепловой компании потребовалась помощь спасателей

В Троицко-Печорском районе сотрудники тепловой компании нуждались в помощи спасателей. 14 августа двое работников отправились на объект, но не вернулись в установленные скрои, другие специалисты долгое время не могли выйти с ними на связь.

Согласно данным районной администрации, около 14:30 Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС КОМИ" отправился к ним на помощь.