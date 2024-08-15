Ремонт дома культуры в Усть-Вымском районе Коми должны завершить в декабре 2024 года
- 16:30 15 августа
- 6+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Ремонт дома культуры в Айкино в Усть-Вымском районе Коми идет согласно намеченному плану. На встрече с журналистами в администрации главы региона министр культуры РК Гульнара Идрисова поделилась отчетом о выполненной работе.
По ее словам, на объекте подрядная организация уже активно ремонтирует фасад здания: заменены окна, ведутся электромонтажные работы. Сцена усилена, продолжается отделка внутри здания. Также параллельно идет закупка оборудования и сценической одежды. На сегодняшний день завершен ремонт подвальных помещений, кровля покрыта металлочерепицей. Гульнара Идрисова отметила, что финансирование составляет около 108 миллионов рублей.
По планам дом культуры должны открыть в начале декабря этого года.