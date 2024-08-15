Пенсии точно пересчитают. Пенсионерам объявили, сколько им прибавят к выплатам

Уже в ближайшее время одна категория граждан начнет получать прибавку к пенсии, которой пожилые россияне ранее были лишены. Об этом рассказала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о работающих пенсионерах. Напомним, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, данной категории граждан уже с 2025 года снова начнут индексировать их пенсии. При этом повышение будет проводиться три раза в год – 1 февраля, 1 апреля, а 1 августа проведут перерасчет с учетом накопленных средств на ИПК за рабочий год.