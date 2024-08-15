Пенсии точно пересчитают. Пенсионерам объявили, сколько им прибавят к выплатам
- 10:05 15 августа
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- Служба новостей
Уже в ближайшее время одна категория граждан начнет получать прибавку к пенсии, которой пожилые россияне ранее были лишены. Об этом рассказала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о работающих пенсионерах. Напомним, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, данной категории граждан уже с 2025 года снова начнут индексировать их пенсии. При этом повышение будет проводиться три раза в год – 1 февраля, 1 апреля, а 1 августа проведут перерасчет с учетом накопленных средств на ИПК за рабочий год.
Как рассказала эксперт в беседе с РИА «Новости», работающие россияне старшего поколения могут ожидать повышения своих пенсий в 2025 году на сумму до двух тысяч рублей. «Необходимо отметить, что суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности», – добавила специалист.
Точная сумма будет рассчитана в зависимости от стоимости одного пенсионного балла. Какой она будет, российское правительство должно определить уже к концу текущего года, пишет primpress.ru.