Вечером окунаю кухонные полотенца и прихватки в это — утром достаю ослепительно чистыми: даже вековой нагар и жир уйдут
- 11:05 15 августа
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- Служба новостей
Кухонные полотенца и прихватки со временем теряют прежний вид. На них появляются трудновыводимые пятна, с которыми справиться бывает очень сложно. К счастью, есть проверенный способ, с помощью которого изделиям можно вернуть белизну и свежесть.
Сделайте специальный раствор. Подготовьте 5 л крутого кипятка, 1 стакан стирального порошка, 2 столовые ложки отбеливателя, 1 столовую ложку подсолнечного масла. С помощью этих ингредиентов можно сделать сильный раствор, который проникает в глубину ткани.
В воде растворите порошок с отбеливателем. Влейте масло. Тщательно размешайте раствор. Положите в него полотенца и прихватки. Закройте ёмкость крышкой и оставьте на ночь, пишет Дзен-канал «Лайфхакер».
Утром вы будете приятно удивлены. На ваших полотенцах и прихватках не останется и следов нагара и жирных пятен.
Данный метод подходит для стирки как застарелых рукавиц в нагаром, так и полотенец с разными видами загрязнений. Они будут выглядеть как новые, словно только что из магазина, пишет hibiny.ru.