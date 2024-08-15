Вечером окунаю кухонные полотенца и прихватки в это — утром достаю ослепительно чистыми: даже вековой нагар и жир уйдут

Кухонные полотенца и прихватки со временем теряют прежний вид. На них появляются трудновыводимые пятна, с которыми справиться бывает очень сложно. К счастью, есть проверенный способ, с помощью которого изделиям можно вернуть белизну и свежесть.

Сделайте специальный раствор. Подготовьте 5 л крутого кипятка, 1 стакан стирального порошка, 2 столовые ложки отбеливателя, 1 столовую ложку подсолнечного масла. С помощью этих ингредиентов можно сделать сильный раствор, который проникает в глубину ткани.