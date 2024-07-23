Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне СВО
- 17:00 23 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото администрации Воркуты
Ярослав Шапошников, руководитель администрации Воркуты из республики Коми, рассказал в своём Telegram-канале о завершении службы по контракту в зоне специальной военной операции, куда он отправился в мае 2023 года.
"Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск - хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года", – написал он.
Шапошников объявил в конце марта 2023 года на митинге, что примет участие в специальной операции по контракту. В мае он также сообщил, что отправится служить вместе с коллегами из республики Коми.
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