Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне СВО

Ярослав Шапошников, руководитель администрации Воркуты из республики Коми, рассказал в своём Telegram-канале о завершении службы по контракту в зоне специальной военной операции, куда он отправился в мае 2023 года.

"Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск - хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года", – написал он.