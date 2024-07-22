"В августе начнется климатический ужас": синоптики озвучили новый прогноз на конец лета
- 10:01 22 июля
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- Служба новостей
Специалисты в области метеорологии опубликовали обновленный прогноз на август для различных регионов России. По их мнению, в конце лета в ряде областей страны начнутся экстремальные погодные условия, что станет серьёзным испытанием для местного населения, сообщает PRIMPRESS.
Эксперты Gismeteo прогнозируют существенные изменения климатических условий в большинстве регионов России в последний летний месяц. Если июнь и июль были отмечены аномальной жарой и засухой, то август обещает быть совершенно другим — концовка лета характеризуется обильными осадками.
По прогнозам синоптиков, конец августа принесет неблагоприятные погодные условия в Сибирь. Температура воздуха не изменится существенно, оставаясь на уровне 21-22 градусов, но количество осадков может достичь рекордных значений. В Новосибирске дожди начнутся уже в последние дни июля и продолжатся почти весь август, с крупнейшими осадками в первой половине месяца.
На Урале ситуация будет еще хуже. Температура останется около 19 градусов, но объемы осадков существенно превысят климатические нормы. В Екатеринбурге дождливым будет уже 1 августа, а самые сильные ливни прогнозируются на период с 8 по 10 августа. В целом, почти каждый день августа будет дождливым, что создаст значительные неудобства для тех, кто планирует провести отпуск в этом регионе.
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