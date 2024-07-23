Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
- 07:15 23 июля
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Июль — важный месяц для роста моркови, когда ее корнеплоды активно развиваются. Чтобы получить здоровый и вкусный урожай, необходимо правильно подкормить растения. В этом материале мы предложим эффективный рецепт подкормки, который поможет вам достичь отличных результатов.
Ингредиенты:
- Сульфат калия или монофосфат калия — 1,5 столовые ложки на 10 литров воды. Эти минеральные удобрения предоставят моркови необходимые микроэлементы для здорового роста.
- Зола — 1 литр на 10 литров воды. Зола является натуральным источником калия и других важных минералов, которые улучшают качество почвы и стимулируют рост растений.
- Луковая шелуха — добавляется для репеллентных свойств, защищая растения от вредителей.
- Борная кислота — 10 грамм на 10 литров воды. Бор способствует образованию качественных корнеплодов.
- Янтарная кислота — 10 таблеток. Этот природный стимулятор роста укрепляет иммунитет моркови и повышает её устойчивость к стрессам.
Рецепт:
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В большой емкости растворите сульфат калия или монофосфат калия в 10 литрах воды и тщательно перемешайте.
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В другой ёмкости смешайте золу и луковую шелуху с водой, дайте настояться смеси в течение суток, затем процедите настой.
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Растворите борную кислоту в небольшом количестве теплой воды и добавьте в основной состав подкормки. Можно также добавить янтарную кислоту для усиления эффекта.
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Объедините раствор с минеральными удобрениями (сульфат калия или монофосфат калия) с зольно-луковой настойкой и борной водичкой.
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Нанесите подготовленный состав прямо на листья моркови и в междурядья для более быстрого и эффективного усвоения питательных веществ растениями.
Этот рецепт подкормки поможет вам вырастить здоровую и вкусную морковь, обеспечивая растения необходимыми микроэлементами и защищая их от вредителей, пишет pravda.ru.
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