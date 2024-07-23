Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле

В большой емкости растворите сульфат калия или монофосфат калия в 10 литрах воды и тщательно перемешайте.

В другой ёмкости смешайте золу и луковую шелуху с водой, дайте настояться смеси в течение суток, затем процедите настой.

Растворите борную кислоту в небольшом количестве теплой воды и добавьте в основной состав подкормки. Можно также добавить янтарную кислоту для усиления эффекта.

Объедините раствор с минеральными удобрениями (сульфат калия или монофосфат калия) с зольно-луковой настойкой и борной водичкой.