"С понедельника будет бесплатно для каждого пожилого пенсионера": новая льгота вводится с 24 июля

С середины лета пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. С 24 июля стартует программа, предоставляющая пожилым людям возможность получить бесплатное одно направление. Программа, анонсированная пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, позволит пенсионерам в разных регионах России существенно сэкономить.

Киреева сообщила, что в рамках благотворительных инициатив для пенсионеров будет организована бесплатная раздача дров. Она отметила, что хотя летом дрова могут показаться менее нужными, многие деревенские дома все еще отапливаются печным отоплением. Кроме того, в середине лета многие начинают готовиться к осенне-зимнему сезону, запасаясь топливом, поэтому такая помощь будет весьма полезной.