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"С понедельника будет бесплатно для каждого пожилого пенсионера": новая льгота вводится с 24 июля

"С понедельника будет бесплатно для каждого пожилого пенсионера": новая льгота вводится с 24 июляФото из архива "Про Города"

С середины лета пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. С 24 июля стартует программа, предоставляющая пожилым людям возможность получить бесплатное одно направление. Программа, анонсированная пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, позволит пенсионерам в разных регионах России существенно сэкономить.

Киреева сообщила, что в рамках благотворительных инициатив для пенсионеров будет организована бесплатная раздача дров. Она отметила, что хотя летом дрова могут показаться менее нужными, многие деревенские дома все еще отапливаются печным отоплением. Кроме того, в середине лета многие начинают готовиться к осенне-зимнему сезону, запасаясь топливом, поэтому такая помощь будет весьма полезной.

Программа охватит различные регионы, включая Краснодарский край и Тверскую область. В первую очередь помощь будет направлена пожилым людям с низкими доходами, однако воспользоваться льготой смогут все пенсионеры. Раздача дров начнется с 22 июля, и они будут доставлены прямо к домам нуждающихся. Если благотворительные организации не располагают информацией о конкретных гражданах, можно будет подать заявку на получение дров, пишет progoroduhta.ru.

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