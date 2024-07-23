В Сыктывкаре был украден велосипед, который владелица пристегнула тросиком

Фото МВД по Коми

В Сыктывкаре украли пристегнутый тросиком велосипед. Об этом сообщают в региональном УМВД. Преступник заметил чужой велосипед, сходил за инструментами и сломал замок. Велосипеды чаще всего похищают из подъездов, дворов и у магазинов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Однажды вечером, женщина 1981 года рождения вернулась с работы и обнаружила, что ее велосипед, припаркованный у дома, исчез. Она была удивлена, так как транспорт был надежно закреплен. По ее словам, ущерб составил пять тысяч рублей.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого, задержали его и доставили в управление. Им оказался 18-летний студент техникума, который жил рядом с потерпевшей и был ранее несудим. Молодой человек дважды подходил к велосипеду, прежде чем решился его украсть, взял инструмент и сломал замок.