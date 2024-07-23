300 тысяч рублей: в Коми 331 родитель получил право на региональный семейный капитал в увеличенном размере

В Коми 331 родитель третьего или последующего ребенка получил право на региональный семейный капитал в увеличенном размере - 300 тысяч рублей. Всего за половину текущего года эта мера поддержки назначена 716 семьям. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Региональный семейный капитал (РСК) в связи с рождением или усыновлением третьего или последующего ребенка предоставляется согласно региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Финансирование капитала осуществляется исключительно из бюджета Республики Коми и предоставляется без учета нуждаемости. Этой мерой могут воспользоваться семьи, если с 1 января 2011 года у них родился или был усыновлен третий или последующий ребенок.

С началом 2024 года, по предложению Главы Республики Коми Владимира Уйба, размер регионального капитала был увеличен вдвое — до 300 тысяч рублей.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми отметили, что РСК для семей с тремя и более детьми остается актуальной поддержкой. С его помощью семьи могут решать вопросы улучшения жилищных условий, здоровья, обучения и воспитания детей, а также покрывать текущие потребности.

"В течение первых шести месяцев текущего года средствами регионального капитала воспользовались 1155 семей. Из них 187 семей использовали капитал при покупке жилья, а 523 семьи направили средства на ремонт. Одна семья приобрела автомобиль с помощью РСК. Кроме того, множество семей используют капитал для оплаты обучения или лечения детей", - сообщила первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова.

Она также добавила, что средства капитала можно использовать как полностью, так и по частям. Причем воспользоваться капиталом можно через полгода после рождения или усыновления третьего и последующего ребенка. Однако, если речь идет о погашении жилищного или ипотечного кредита, средства можно использовать сразу после подтверждения права на меру поддержки.