300 тысяч рублей: в Коми 331 родитель получил право на региональный семейный капитал в увеличенном размере
- 15:45 23 июля
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- Елизавета Петрова
В Коми 331 родитель третьего или последующего ребенка получил право на региональный семейный капитал в увеличенном размере - 300 тысяч рублей. Всего за половину текущего года эта мера поддержки назначена 716 семьям. Об этом сообщают в региональном правительстве.
Региональный семейный капитал (РСК) в связи с рождением или усыновлением третьего или последующего ребенка предоставляется согласно региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Финансирование капитала осуществляется исключительно из бюджета Республики Коми и предоставляется без учета нуждаемости. Этой мерой могут воспользоваться семьи, если с 1 января 2011 года у них родился или был усыновлен третий или последующий ребенок.
С началом 2024 года, по предложению Главы Республики Коми Владимира Уйба, размер регионального капитала был увеличен вдвое — до 300 тысяч рублей.
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми отметили, что РСК для семей с тремя и более детьми остается актуальной поддержкой. С его помощью семьи могут решать вопросы улучшения жилищных условий, здоровья, обучения и воспитания детей, а также покрывать текущие потребности.
"В течение первых шести месяцев текущего года средствами регионального капитала воспользовались 1155 семей. Из них 187 семей использовали капитал при покупке жилья, а 523 семьи направили средства на ремонт. Одна семья приобрела автомобиль с помощью РСК. Кроме того, множество семей используют капитал для оплаты обучения или лечения детей", - сообщила первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова.
Она также добавила, что средства капитала можно использовать как полностью, так и по частям. Причем воспользоваться капиталом можно через полгода после рождения или усыновления третьего и последующего ребенка. Однако, если речь идет о погашении жилищного или ипотечного кредита, средства можно использовать сразу после подтверждения права на меру поддержки.
"Помимо этого, семьи могут получать ежегодную выплату до 50 тысяч рублей из средств капитала. В этом году этим правом воспользовались уже 518 семей. Эти выплаты идут на оплату ЖКУ, налогов, детского сада, страховку имущества и здоровья ребенка, физкультурно-оздоровительные услуги для детей, семейные поездки или подготовку детей к школе. В целом, региональный капитал помогает семьям с детьми сохранять финансовую стабильность, что соответствует целям нацпроекта «Демография»", – отметила Т. Майкова.
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, с начала года на эту меру поддержки было затрачено 94,4 миллиона рублей.
Также в Министерстве напомнили, что новый размер РСК распространяется на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2024 года. Для детей, родившихся с 1 января 2011 года по 31 декабря 2023 года, размер капитала остается прежним — 150 тысяч рублей.
Подать заявление на РСК можно в Центре соцзащиты населения по месту жительства или пребывания, в любом МФЦ «Мои документы» в Коми, а также через портал «Госуслуги».