Дорогу около поликлиники № 3 наконец-то привели в порядок
- 12:15 23 июля
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- Дарья Шучалина
Третья городская поликлиника в столице Коми стала доступнее. Прилегающая территория, на которую жаловались пациенты, приведена в порядок после того, как к проблемной ситуации подключилась вице-спикер Госсовета региона.
Речь о здании по ул. Коммунистическая, 41. Территория рядом с Сыктывкарской поликлиникой №3, словно после бомбежки, представляла собой долгое время тротуар, испещренный рытвинами и ухабами.
- Асфальтобетонное покрытие заменено. Проведенные работы повысили комфорт посетителей и персонала, - сообщили «Про Городу» в медицинском учреждении. - Выражаем большую благодарность Валентине Жиделевой, депутату и заместителю председателя Государственного Совета Республики Коми, за помощь и поддержку. Именно благодаря усилиям Валентины Васильевны выделены на этот объект нужные суммы денег – в виде субсидии в рамках «Исполнения наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году, за счет средств резервного фонда правительства Республики Коми».