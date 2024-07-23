Дорогу около поликлиники № 3 наконец-то привели в порядок

Третья городская поликлиника в столице Коми стала доступнее. Прилегающая территория, на которую жаловались пациенты, приведена в порядок после того, как к проблемной ситуации подключилась вице-спикер Госсовета региона.

Речь о здании по ул. Коммунистическая, 41. Территория рядом с Сыктывкарской поликлиникой №3, словно после бомбежки, представляла собой долгое время тротуар, испещренный рытвинами и ухабами.