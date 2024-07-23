Двое сыктывкарских закладчиков осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
- 14:30 23 июля
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- Елизавета Петрова
Сыктывкарцы осуждены за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Суд установил, что двое молодых людей, 20 и 21 года, состояли в группе, занимающейся распространением наркотиков. 27 февраля 2024 года по указанию сообщника они отправились в поселок Краснозатонский, чтобы извлечь наркотики из тайника и распределить их в новые тайники. Их замысел провалился, поскольку они были задержаны полицией.
Суд признал парней виновными и приговорил каждого к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно один из осужденных обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, а второй – 200 тысяч рублей. Мобильные телефоны, использованные для переписки о незаконной деятельности, конфискованы в доход государства.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело против двух местных жителей. Они были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, организованной группой и в значительном объеме (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Обвинение представлял первый заместитель прокурора Республики Коми Михаил Нестеров.
Приговор еще не вступил в силу. Расследование проводило УМВД России по городу Сыктывкару.