Двое сыктывкарских закладчиков осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере

ФСБ по Коми

Сыктывкарцы осуждены за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в региональной прокуратуре. Суд установил, что двое молодых людей, 20 и 21 года, состояли в группе, занимающейся распространением наркотиков. 27 февраля 2024 года по указанию сообщника они отправились в поселок Краснозатонский, чтобы извлечь наркотики из тайника и распределить их в новые тайники. Их замысел провалился, поскольку они были задержаны полицией.

Суд признал парней виновными и приговорил каждого к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно один из осужденных обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, а второй – 200 тысяч рублей. Мобильные телефоны, использованные для переписки о незаконной деятельности, конфискованы в доход государства.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело против двух местных жителей. Они были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, организованной группой и в значительном объеме (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Обвинение представлял первый заместитель прокурора Республики Коми Михаил Нестеров.