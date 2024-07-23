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Сочинские приставы разыскивают в Коми отца с 12-летним сыном: мать не видела ребенка два года

Сочинские приставы разыскивают в Коми отца с 12-летним сыном: мать не видела ребенка два годаФото: ФССП по Коми

В Республике Коми ищут отца и его 12-летнего сына. Мать не видела ребенка уже 2 года. Об этом сообщают в пресс-службе ФССП по Коми. 

В Коми продолжается поиск Романа Касьянова. Мужчина уклоняется от исполнения судебного решения Сочи и препятствует своей бывшей супруге встречаться с их 12-летним сыном.

Согласно данным судебных приставов, мужчина должен передать сына матери по решению суда, но он прячется с ребенком уже долгое время. С февраля 2023 года отец и сын находятся в федеральном розыске. Предполагается, что мужчина укрывается в Печоре.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам 8 988 282 77 71 (Диана Давидовна Калашникова), 8 918 333 46 52 (Наталья Анатольевна Попова) или связаться с дежурной частью УФССП России по Республике Коми.

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