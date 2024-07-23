Сочинские приставы разыскивают в Коми отца с 12-летним сыном: мать не видела ребенка два года

В Республике Коми ищут отца и его 12-летнего сына. Мать не видела ребенка уже 2 года. Об этом сообщают в пресс-службе ФССП по Коми.

В Коми продолжается поиск Романа Касьянова. Мужчина уклоняется от исполнения судебного решения Сочи и препятствует своей бывшей супруге встречаться с их 12-летним сыном.