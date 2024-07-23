Сыктывкарцы могут стать начитанными без затрат на покупку книг

Получить книгу бесплатно? В Сыктывкаре можно стать начитанным интеллектуалом, не тратя ни рубля на покупку интересной литературы. Как это сделать, не нарушая закон?

В Молодёжной библиотеке Республики Коми «Про Городу» рассказали об акции, которая набирает популярность этим летом среди горожан и гостей Сыктывкара.

- Мы первыми в столице региона открыли десять лет назад «Книжный дворик». Это уютный сквер для чтения и досуга на прилегающей к нам территории, - пояснили «Про Городу» в храме чтения. – Проект мы назвали «Маленькая свободная библиотека» для бесплатного обмена книгами среди сыктывкарцев.

Был разбит цветник, установлены удобные скамейки. Библиосквер стал любимым местом отдыха не только подрастающего поколения, то также взрослых и пожилых людей.

В 2019 году «зелёная площадка» трансформировалась в «Книжный дворик» с необычными арт-объектами. Литературный мостик, в дни праздников превращающийся в сценическую площадку для молодёжных акций, импровизированная беседка с романтическими качелями и тёплый огонёк винтажного фонаря – уютное пространство стало местом силы для поклонников чтения.