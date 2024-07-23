В Коми на реке спасли рыбака, который перевернулся на лодке и кричал о помощи
- 17:30 23 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Коми на воде спасли человека. Вчера, 22 июля, аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Го и ЧС по Коми помог предотвратить трагедию.
Поздним вечером на реке Уса, в районе Водозабора, едва не произошла трагедия. Лодка с рыбаком перевернулась. Мужчина держался за судно и звал на помощь. Очевидцы услышали крики о помощи. Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и вытянули рыбака на берег. Также они отбуксировали лодку, как сообщает «Спас-Коми».
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