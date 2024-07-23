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"Полная отмена оплаты": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon, ждет сюрприз с 24 июля

"Полная отмена оплаты": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon, ждет сюрприз с 24 июляФото из архива "Про Города"

Россиян предупредили о новом сюрпризе, который ожидается уже в ближайшее время. Уже с 23 июля планируется начало новой волны процессов в интернет-магазинах. И это приведет к полной отмене оплаты таких заказов, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что новая тенденция произойдет на маркетплейсах из-за изменения климатической обстановки. Дело в том, что в Центральной России в настоящее время наблюдается похолодание. Некоторое время назад в центре страны стояла аномальная жара, которая до сих пор держится на юге.

Столбики термометров в Москве и других городах уходили наверх за 30 градусов. Из-за этого люди ринулись скупать в интернет-магазинах различные приспособления для охлаждения своих квартир: от вентиляторов до других устройств. Из-за этого зафиксирован всплеск продаж подобных гаджетов на Wildberries и Ozon.

Однако в ближайшее время погода изменится, жара отступит, начнутся дожди, а местами станет холоднее нормы для этих чисел июля. В связи с этим охлаждающие устройства потеряют актуальность для россиян, поэтому они могут начать сдавать гаджеты, тем более в некоторых случаях люди могут быть недовольны качеством, так что возврат будет из-за технических ошибок.

По словам юриста Максима Иванова, отдать интернет-магазину обратно можно любой товар, поскольку для онлайн-торговли фактически нет запрещенного для возврата списка продукции. Не примут обратно только тот товар, который уже потерял свой изначальный вид или если он был сделан индивидуально под заказ.

А в целом вернуть можно будет любой товар, фактически оформив для него полную отмену оплаты. И многие сделают это уже с 23 июля.

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