"Полная отмена оплаты": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon, ждет сюрприз с 24 июля

Россиян предупредили о новом сюрпризе, который ожидается уже в ближайшее время. Уже с 23 июля планируется начало новой волны процессов в интернет-магазинах. И это приведет к полной отмене оплаты таких заказов, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что новая тенденция произойдет на маркетплейсах из-за изменения климатической обстановки. Дело в том, что в Центральной России в настоящее время наблюдается похолодание. Некоторое время назад в центре страны стояла аномальная жара, которая до сих пор держится на юге.