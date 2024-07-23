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Один из микрорайонов в Сыктывкаре на сутки останется без холодной воды

Один из микрорайонов в Сыктывкаре на сутки останется без холодной водыФото из архива редакции

Сыктывкарский Водоканал сообщает о плановом отключении холодной воды 24 июля в микрорайоне Орбита (с улицы Печорской), Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе "Пригородный" и на Доручастке.

Из-за выполнения профилактических работ на водопроводных сетях и насосных станциях будет прекращено холодное водоснабжение в данных районах с 08:00 24 июля до 08:00 25 июля. Нормальное давление в системе водоснабжения восстановится к полудню 25 июля.

Сыктывкарский Водоканал рекомендует запастись питьевой водой.

Развоз питьевой воды будет организован 24 июля с 9:00 до 21:00 по следующим адресам:

  • ул. Малышева, дом 1 (ТЦ "Народный")
  • ул. Тентюковская, дом 469 (конечная остановка автобуса №3)
  • Верхний Чов, дом 62
  • Нижний Чов, ул. Магистральная, дом 11
  • Покровский бульвар, дом 4 (парковка возле магазина "Магнит")
  • ул. Тентюковская, дом 306 (жилой комплекс "Атлантида", стоянка возле магазина "Пятёрочка")

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