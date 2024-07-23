Один из микрорайонов в Сыктывкаре на сутки останется без холодной воды

Сыктывкарский Водоканал сообщает о плановом отключении холодной воды 24 июля в микрорайоне Орбита (с улицы Печорской), Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе "Пригородный" и на Доручастке.

Из-за выполнения профилактических работ на водопроводных сетях и насосных станциях будет прекращено холодное водоснабжение в данных районах с 08:00 24 июля до 08:00 25 июля. Нормальное давление в системе водоснабжения восстановится к полудню 25 июля.