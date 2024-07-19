В ходе проведения СВО погиб житель Коми

В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб житель республики, рядовой Алексей Вячеславович Каракчиев. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте руководитель республики.

Мужчина родился в селе Вомын, что расположен в Корткеросском районе. На СВО он служил в должности стрелка мотострелкового отделения.

Глава Республики Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Алексея Вячеславовича Каракчиева.