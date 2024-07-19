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В ходе проведения СВО погиб житель Коми

В ходе проведения СВО погиб житель КомиФото со страницы Главы Коми Владимира Уйба

В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб житель республики, рядовой Алексей Вячеславович Каракчиев. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте руководитель республики.

Мужчина родился в селе Вомын, что расположен в Корткеросском районе. На СВО он служил в должности стрелка мотострелкового отделения.

Глава Республики Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Алексея Вячеславовича Каракчиева. 

“Алексей Вячеславович навсегда останется в наших сердцах верным сыном Отечества, доблестным воином и мужественным человеком, который отдал свою жизнь за неделимость и свободу нашей страны. Мы никогда не забудем его подвиг во имя мира и добра”, – сообщил Владимир Уйба.

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