В ходе проведения СВО погиб житель Коми
- 22:30 19 июля
- 16+
- Олег Помидоров
Фото со страницы Главы Коми Владимира Уйба
В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб житель республики, рядовой Алексей Вячеславович Каракчиев. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте руководитель республики.
Мужчина родился в селе Вомын, что расположен в Корткеросском районе. На СВО он служил в должности стрелка мотострелкового отделения.
Глава Республики Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Алексея Вячеславовича Каракчиева.
“Алексей Вячеславович навсегда останется в наших сердцах верным сыном Отечества, доблестным воином и мужественным человеком, который отдал свою жизнь за неделимость и свободу нашей страны. Мы никогда не забудем его подвиг во имя мира и добра”, – сообщил Владимир Уйба.