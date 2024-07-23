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На россиян, задолжавших по ЖКХ, повесят новые расходы

На россиян, задолжавших по ЖКХ, повесят новые расходы

На россиян, которые накопляют долги по ЖКХ, ждут дополнительные расходы. Жильцам придется раскошеливаться.

В ЖКХ планируется внести значимое изменение: размер госпошлин за подачу исков в суд увеличится в 25 раз. Участники рынка предупреждают о ряде негативных последствий этого шага.

Во-первых, коммунальные службы столкнутся с нецелесообразностью обращения в суд по мелким долгам. Учитывая, что средний платеж за воду составляет от 300 до 500 рублей, при госпошлине в 5 000 рублей будет невыгодно подавать иски, пока долг не накопится за более длительный период, например, за год.

Во-вторых, у собственников пропадет стимул своевременно оплачивать коммунальные услуги.

В-третьих, совокупный долг за ЖКУ по стране возрастет, а финансовые средства на ремонт и восстановление сетей будут сокращены.

В-четвертых, нагрузка на потребителей увеличится. Если суд примет решение в пользу взыскания задолженности, должнику придется возмещать сумму госпошлины.

Участники рынка просят отменить планируемые изменения. Пять профильных объединений — электроэнергетики, расчетных центров, водоканалов и жилищных организаций — обратились с коллективным письмом в правительство и Госдуму, сообщает канал «Управдом ЖКХ».

Отрасль ожидает, что к призыву присоединятся и другие игроки, такие как РЭО и фонды капремонта.

Рассмотрение законопроекта запланировано на следующую неделю, пишет kamchatkamedia.ru.

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