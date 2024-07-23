Баню придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок. Указ уже подписали

Недавно Государственная Дума одобрила значительные изменения в закон № 217-ФЗ, касающийся ведения садоводства гражданами. Эти поправки точно регулируют, что можно строить на садовых и огородных участках, а что запрещено. Ограничения на строительство на огородных участках Согласно новым изменениям, на огородных участках запрещено строить любые капитальные сооружения, даже если они не зарегистрированы в кадастре. Это означает, что кирпичные бани на фундаменте теперь считаются незаконными и подлежат сносу. Исключение составляют временные постройки, такие как теплицы, навесы и ограждения.

Допустимые постройки на садовых участках На садовых участках сохраняется возможность строительства некоторых капитальных сооружений. Здесь разрешено возводить жилые дома, хозяйственные постройки и вспомогательные строения. Жилые дома могут быть одноэтажными или иметь до трех этажей, но предназначены они исключительно для проживания, а не для коммерческих целей.

Также на садовых участках можно строить сараи, теплицы, навесы, летние кухни и другие вспомогательные сооружения, не предполагающие постоянного проживания. Владельцы участков имеют право организовывать зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также места для костров и мангалов.

Важно отметить, что все капитальные строения на садовых участках должны быть оформлены и зарегистрированы в установленном порядке. Самовольное строительство недопустимо и может привести к административной или уголовной ответственности.

Особенности использования огородных участков

Согласно новым поправкам, огородные участки предназначены исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур. На таких землях можно строить только временные конструкции, такие как теплицы, навесы и ограждения. Возведение жилых домов, бань и других капитальных построек на огородах строго запрещено.

Кроме того, на огородных участках нельзя заниматься садоводством или вести предпринимательскую деятельность. Эти участки предназначены исключительно для выращивания овощей, ягод, фруктов и других сельскохозяйственных культур для личных нужд.

Поправки к закону № 217-ФЗ четко разграничивают, что можно и что нельзя строить на садовых и огородных участках. Это поможет упорядочить застройку дачных территорий и эффективно использовать земли. Садоводам и владельцам участков следует внимательно ознакомиться с этими изменениями, чтобы избежать правонарушений и возможных юридических последствий.

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