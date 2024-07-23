Стакан при стирке — и вещи кипельно-белые: прачка раскрыла, что заливает в стиралку вместе с порошком — стоит копейки
- 11:05 23 июля
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- Служба новостей
Белая одежда всегда добавляет образу лоска, а белое постельное белье кажется особенно чистым и свежим. Однако поддерживать первозданную белизну ткани бывает непросто.
Оказывается, необязательно рисковать, используя «ядреный» отбеливатель. Простой продукт из кухни поможет отбелить даже деликатные ткани, не причинив никакого вреда ни материалу, ни стиральной машине (последней он даже увеличит срок службы). Им пользуются даже в дорогих прачечных.
Это средство смягчает воду, отбеливает белые вещи, а у цветных сохраняет яркость ткани, удаляет стойкие пятна, неприятные запахи, снижает расход стирального порошка, а также чистит и дезинфицирует стиральную машину, удаляет накипь с ТЭНа.
Речь идет об обычном уксусе 9%. Добавляя его в разные отсеки стиральной машины при стирке, можно решить разные задачи. Вот некоторые хитрости.
Для отбеливания одежды и белья залейте 200 мл уксуса в отсек вместе со стиральным порошком и постирайте вещи привычным способом. Это избавит вещи от желтизны, пятен, «серости», сделав их белоснежными.
Если вам нужно просто освежить белье и избавиться от неприятных запахов, хватит и 50−100 мл уксуса. Его также нужно залить перед стиркой в лоток для стирального порошка.
Чтобы сделать белье мягче, можно использовать уксус вместо кондиционера. Для этого 100 мл уксуса заливают в отсек для ополаскивателя перед стиркой, делятся хитростями эксперты «Уборка online». О запахе кислоты волноваться не стоит — он очень быстро выветривается при сушке белья, пишет hibiny.ru.