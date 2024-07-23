Любимая заставка — теперь и на экране входа в СберБанк Онлайн

Сбер обновил экран входа и фоны приложения, которым регулярно пользуются более 82 миллионов россиян

Сбер предложил новый дизайн входа в мобильное приложение СберБанк Онлайн. Любимые заставки клиентов теперь будут не только внутри приложения, но и на экране авторизации. Новый дизайн будет доступен на Android-смартфонах после обновления приложения до последней версии 15.12. Обновление постепенно становится доступным для клиентов на Android , скачать новую версию СберБанк Онлайн уже можно в официальном магазине приложений RuStore или на сайте Сбера.

Чтобы выбрать универсальный фон приложения, на главном экране нажмите на "•••", далее — "Фоны приложения". Любителям природы, как и прежде, доступна серия от Русского географического общества, поклонникам живописи — арт-коллекции, а также красочные заставки с логотипом банка, авторские фотопроекты и даже собственные изображения, сгенерированные с помощью нейросети Сбера Kandinsky или на основе фото из галереи клиента.

Войти в приложение СберБанк Онлайн, как и прежде, можно по биометрии: отпечатку пальца или лицу, а также по пятизначному коду-паролю. Если пользователь забыл код, легко установить новый: достаточно выбрать "Не могу войти" → "Не помню пароль" → "Создать новый" и следовать подсказкам.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2С Сбербанка:

"Помимо постоянного развития функциональности нашего приложения СберБанк Онлайн мы работаем над тем, чтобы оно было удобным и визуально красивым, и каждый из 82 миллионов наших клиентов испытывал бы положительные эмоции, пользуясь нашими сервисами".

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: