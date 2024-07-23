В Эжве 8-летний ребенок попал в больницу после нападения бездомных собак

В Эжвинском районе Сыктывкара начата процессуальная проверка по факту нападения на мальчика бездомной собакой. Информацию об этом опубликовали на официальном портале регионального управления Следственного комитета.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость о ребенке из Эжвы, на которого напали бездомные собаки. Бесхозные животные атаковали восьмилетнего мальчика прямо во дворе дома. Ребенка госпитализировали для лечения. Стоит отметить, что это не единственный случай, когда местные жители страдают от агрессивных питомцев. Ранее в районе также были зарегистрированы нападения бездомных собак на горожан.