Куриные котлеты за 10 минут - секрет хрустящей корочки
- 17:01 23 июля
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Куриные котлеты — это вкусное, питательное и относительно легкое блюдо, которое отлично подходит как для обеда, так и для ужина. Они готовятся быстро и просто, а результат всегда радует своим нежным вкусом и ароматом. Предлагаем вам классический рецепт куриных котлет, который станет фаворитом в вашей семье, пишет sevastopolmedia.ru.
Ингредиенты:
— 500 г куриного фарша
— 1 средняя луковица
— 2 ломтика хлеба
— 100 мл молока
— 1 яйцо
— Соль, перец и другие специи по вкусу
Растительное масло для жарки (по желанию)
Приготовление:
1. Подготовка хлеба
— В миске замочите ломтики хлеба в молоке. Оставьте на несколько минут, чтобы хлеб полностью размягчился. Затем слегка отожмите хлеб, чтобы удалить лишнее молоко.
2. Подготовка лука
— Очистите лук и натрите его на мелкой терке или мелко нарежьте. Лук добавит сочность и аромат котлетам.
3. Смешивание ингредиентов
— В большой миске смешайте куриный фарш, размягченный хлеб, натертый лук, и яйцо. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Это можно сделать руками или вилкой.
4. Приправы
— Добавьте в фарш соль, перец и любые другие специи по вашему вкусу. Можно использовать молотую паприку, чесночный порошок, сушеные травы или любые другие любимые приправы. Еще раз тщательно перемешайте фарш.
5. Формирование котлет
— Слегка смачивая руки водой, чтобы фарш не прилипал, сформируйте из фарша котлеты нужного размера. Размер и форма котлет могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений, но обычно они делают около 2-3 см в толщину.
6. Жарка котлет
— На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла на среднем огне. Выложите котлеты на сковороду и жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Чтобы котлеты лучше прожарились внутри, можно накрыть сковороду крышкой и уменьшить огонь.
Готовность
— Чтобы проверить готовность котлет, можно надрезать одну из них — если сок, вытекающий из нее, прозрачен, а мясо внутри полностью белое, значит, котлеты готовы.
Подача
— Подавайте куриные котлеты горячими с любимым гарниром. Отлично подойдут картофельное пюре, рис, свежие овощи или салат.
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