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Куриные котлеты за 10 минут - секрет хрустящей корочки

Куриные котлеты за 10 минут - секрет хрустящей корочки freepik.com

Куриные котлеты — это вкусное, питательное и относительно легкое блюдо, которое отлично подходит как для обеда, так и для ужина. Они готовятся быстро и просто, а результат всегда радует своим нежным вкусом и ароматом. Предлагаем вам классический рецепт куриных котлет, который станет фаворитом в вашей семье, пишет sevastopolmedia.ru.

Ингредиенты:
— 500 г куриного фарша
— 1 средняя луковица
— 2 ломтика хлеба
— 100 мл молока
— 1 яйцо
— Соль, перец и другие специи по вкусу
Растительное масло для жарки (по желанию) 

Приготовление:

1. Подготовка хлеба
 — В миске замочите ломтики хлеба в молоке. Оставьте на несколько минут, чтобы хлеб полностью размягчился. Затем слегка отожмите хлеб, чтобы удалить лишнее молоко.

2. Подготовка лука
 — Очистите лук и натрите его на мелкой терке или мелко нарежьте. Лук добавит сочность и аромат котлетам.

3. Смешивание ингредиентов
 — В большой миске смешайте куриный фарш, размягченный хлеб, натертый лук, и яйцо. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Это можно сделать руками или вилкой.

4. Приправы
 — Добавьте в фарш соль, перец и любые другие специи по вашему вкусу. Можно использовать молотую паприку, чесночный порошок, сушеные травы или любые другие любимые приправы. Еще раз тщательно перемешайте фарш.

5. Формирование котлет
 — Слегка смачивая руки водой, чтобы фарш не прилипал, сформируйте из фарша котлеты нужного размера. Размер и форма котлет могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений, но обычно они делают около 2-3 см в толщину.

6. Жарка котлет
 — На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла на среднем огне. Выложите котлеты на сковороду и жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Чтобы котлеты лучше прожарились внутри, можно накрыть сковороду крышкой и уменьшить огонь.

Готовность

— Чтобы проверить готовность котлет, можно надрезать одну из них — если сок, вытекающий из нее, прозрачен, а мясо внутри полностью белое, значит, котлеты готовы.

Подача
— Подавайте куриные котлеты горячими с любимым гарниром. Отлично подойдут картофельное пюре, рис, свежие овощи или салат.

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