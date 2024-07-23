Куриные котлеты за 10 минут - секрет хрустящей корочки

Куриные котлеты — это вкусное, питательное и относительно легкое блюдо, которое отлично подходит как для обеда, так и для ужина. Они готовятся быстро и просто, а результат всегда радует своим нежным вкусом и ароматом. Предлагаем вам классический рецепт куриных котлет, который станет фаворитом в вашей семье, пишет sevastopolmedia.ru.

Ингредиенты:

— 500 г куриного фарша

— 1 средняя луковица

— 2 ломтика хлеба

— 100 мл молока

— 1 яйцо

— Соль, перец и другие специи по вкусу

Растительное масло для жарки (по желанию)