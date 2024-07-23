В Коми 17 человек были госпитализированы в больницу с опасной инфекцией
- 18:45 23 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Коми количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 42 человека, об этом сообщается в данных, представленных федеральным оперативным штабом.
В период с 15 по 21 июля в больницу были госпитализированы 17 человек. Одновременно с этим за последнюю неделю с медицинского учета сняли еще 23 пациента. Новых случаев летального исхода от ковида не зафиксировано.
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