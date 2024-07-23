Плюс в карму: сыктывкарцы могут помочь главному собору столицы Коми

Читатели «Про Города» могут получить плюс к карме, если отзовутся на призыв Епархии помочь рублём в частичном восстановлении интерьера Свято-Стефановского кафедрального собора Стефана Пермского на территории столицы Коми.

Как сообщил «Про Городу» архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский Питирим, последний раз столь затратный с учетом большой площади помещений косметический ремонт производился более полутора десятка лет назад.

- К настоящему времени сильно закоптились стены основного зала, да и потолки там заметно потемнели, - рассказал «Про Городу» Владыка. - Местами штукатурка отпала вовсе. Поэтому требуется шпаклевка и побелка.

При этом пока что речь только об обновлении потолка и стен на уровне выше росписи основного – верхнего – зала. Что касается нижнего придела, там в силу нехватки средств придется ограничиться минимальными работами.