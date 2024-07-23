Плюс в карму: сыктывкарцы могут помочь главному собору столицы Коми
- 13:30 23 июля
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- Дарья Шучалина
Читатели «Про Города» могут получить плюс к карме, если отзовутся на призыв Епархии помочь рублём в частичном восстановлении интерьера Свято-Стефановского кафедрального собора Стефана Пермского на территории столицы Коми.
Как сообщил «Про Городу» архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский Питирим, последний раз столь затратный с учетом большой площади помещений косметический ремонт производился более полутора десятка лет назад.
- К настоящему времени сильно закоптились стены основного зала, да и потолки там заметно потемнели, - рассказал «Про Городу» Владыка. - Местами штукатурка отпала вовсе. Поэтому требуется шпаклевка и побелка.
При этом пока что речь только об обновлении потолка и стен на уровне выше росписи основного – верхнего – зала. Что касается нижнего придела, там в силу нехватки средств придется ограничиться минимальными работами.
- Снаружи ситуация легче, только места отпавшей штукатурки на верхних карнизах требуют восстановления, - уточнил собеседник «Про Города». – Много лет назад, когда мы проводили такого плана ремонт, затратили 13 миллионов рублей (в пять миллионов обошлась внутренняя побелка и в восемь миллионов – внешняя с учетом найма профессиональных скалолазов с наличием спецразрешения на высотные работы).
По словам Владыки, на данный момент благодаря пастве собрать удалось лишь миллион. В такую сумму обойдется только лишь заказ строительных лесов.
- Прошу всех верующих и неравнодушных к нашему кафедральному собору жителей и организации внести посильную лепту в благое дело, - призвал архиепископ. - Сколько можете, перечислите на мою личную карту (реквизиты: № 4276280012294275). Обо всех жертвователях и благотворителях наши батюшки будут молиться в соборе за здравие и благополучие!