В Прилузском районе уголовник со стажем отправится в тюрьму за кражу денег с банковской карты знакомого
- 14:45 23 июля
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- Елизавета Петрова
В Прилузском районе рецидивист отправится в места лишения свободы за кражу денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщают в районном суде.
18 марта 2024 года пьяный житель села воспользовался банковской картой приятеля из села Мутницы Прилузского района. Он перевел на свои и чужие счета 56 тысяч рублей. Потерпевший передал карту осужденному, чтобы тот купил спиртное на сумму до 1 тысячи рублей.
Прилузский районный суд рассмотрел дело против 42-летнего жителя поселка Гуляшор, обвиненного по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета). Прокурор Прилузского района поддержал обвинение.
Жителю Гуляшора, имеющему несколько судимостей, суд назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на 1 год.
Приговор ещё не вступил в законную силу. Расследование проводилось ОМВД РФ по Прилузскому району.