В Прилузском районе уголовник со стажем отправится в тюрьму за кражу денег с банковской карты знакомого

В Прилузском районе рецидивист отправится в места лишения свободы за кражу денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщают в районном суде.

18 марта 2024 года пьяный житель села воспользовался банковской картой приятеля из села Мутницы Прилузского района. Он перевел на свои и чужие счета 56 тысяч рублей. Потерпевший передал карту осужденному, чтобы тот купил спиртное на сумму до 1 тысячи рублей.