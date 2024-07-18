В ходе проведения СВО погибло трое жителей Коми
- 22:00 18 июля
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- Олег Помидоров
В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли трое жителей Коми: гвардии младший сержант Михаил Чугаев, ефрейтор Виталий Мамеев и младший сержант Олег Осташов.
О гибели бойцов на СВО рассказал руководитель республики Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте.
Михаил Иванович Чугаев родился в селе Визинга Сысольского района. Мужчина служил в должности старшего стрелка мотострелкового отделения.
Виталий Витальевич Мамеев родом из поселка Жешарт Усть-Вымского района. Служил на СВО он в должности старшего стрелка мотострелкового отделения.
Олег Петрович Осташов родился в селе Хабариха Усть-Цилемского района, а проживал он в селе Уег. Мужчина служил в должности стрелка стрелкового отделения.
Глава региона выразил искренние глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также он пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.
“Наши земляки – пример патриотизма, мужества и чести. Они отдали свои жизни за Родину, защитив будущее России, мир и свободу от неонацизма”, – добавил Владимир Уйба.