В ходе проведения СВО погибло трое жителей Коми

В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли трое жителей Коми: гвардии младший сержант Михаил Чугаев, ефрейтор Виталий Мамеев и младший сержант Олег Осташов.

О гибели бойцов на СВО рассказал руководитель республики Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте.

Михаил Иванович Чугаев родился в селе Визинга Сысольского района. Мужчина служил в должности старшего стрелка мотострелкового отделения.

Виталий Витальевич Мамеев родом из поселка Жешарт Усть-Вымского района. Служил на СВО он в должности старшего стрелка мотострелкового отделения.

Олег Петрович Осташов родился в селе Хабариха Усть-Цилемского района, а проживал он в селе Уег. Мужчина служил в должности стрелка стрелкового отделения.

Глава региона выразил искренние глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также он пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.