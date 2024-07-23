Грязные кухонные полотенца и тряпки давно не стираю: 5 минут — и они чистые, как в день покупки — благоухают свежестью

Без кухонных полотенец сложно представить быт хозяйки. Однако со временем они имеют свойство буквально «обрастать» всевозможными пятнами, да и запах сложно выводится даже дорогими моющими средствами.

Не спешите менять полотенца на новые. От пятен и запаха можно избавиться вовсе без стирки. Хитрым составом для возвращения ткани первозданного вида поделилась лайфакер и опытная хозяйка Елена Матвеева.