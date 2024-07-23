Грязные кухонные полотенца и тряпки давно не стираю: 5 минут — и они чистые, как в день покупки — благоухают свежестью
- 11:04 23 июля
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- Служба новостей
Без кухонных полотенец сложно представить быт хозяйки. Однако со временем они имеют свойство буквально «обрастать» всевозможными пятнами, да и запах сложно выводится даже дорогими моющими средствами.
Не спешите менять полотенца на новые. От пятен и запаха можно избавиться вовсе без стирки. Хитрым составом для возвращения ткани первозданного вида поделилась лайфакер и опытная хозяйка Елена Матвеева.
Ингредиенты:
• твердое хозяйственное мыло;
• 2 чайные ложки лимонной кислоты;
• 50 мл холодной воды.
Сначала смачиваем полотенце и обильно натираем его хозяйственным мылом до образования густой пены. Отжимаем, складываем полотенце квадратом и отправляем в пакет. Лимонную кислоту растворяем в воде, поливаем раствором полотенце в пакете, чтобы оно полностью пропиталось.
Помещаем пакет с полотенцем в микроволновую печь (пакет завязывать не стоит). Включаем микроволновку на 2 минуты при мощности 450. Полотенце должно стать очень горячим, обжигающим. Если такого не наблюдаете — подогрейте его еще.
Вынимаем пакет, даем остыть. После остывания просто прополощите полотенце под проточной водой, высушите — и можете наслаждаться результатом! От пятен не останется и следа! Такого эффекта не добиться от стиральной машины и порошка, пишет портал hibiny.ru.