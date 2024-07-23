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Пенсии и детские пособия в августе: график выплат в Республике Коми

Пенсии и детские пособия в августе: график выплат в Республике КомиФото из архива редакции

График выплат пенсий в августе 2024 года в Республике Коми будет следующим, согласно информации регионального Отделения Социального фонда:

  • Для клиентов Сбербанка с фамилиями на буквы А-К выплаты будут произведены 12 августа;
  • Для клиентов Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я выплаты будут произведены 21 августа;
  • Для клиентов других банков выплаты будут произведены 19 августа.

Выплата детских пособий стартует с 2 августа.

2 августа – пособия и выплаты за июль 2024 года:

  • универсальное пособие;
  • пособие на первого ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет;
  • ежемесячное пособие для неработающих родителей по уходу за ребёнком до полутора лет.

5 августа:

  • ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июль.

8 августа:

  • пособие работающим родителям по уходу за ребёнком до полутора лет (за июль).

Доставка пенсий и выплат детских пособий через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с уже утверждённым графиком, который можно уточнить в своём почтовом отделении.

Отделение Социального фонда России по Республике Коми напоминает: зачисление средств на банковские счета происходит в течение всего рабочего дня, точное время зачисления не фиксируется.

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