Пенсии и детские пособия в августе: график выплат в Республике Коми

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График выплат пенсий в августе 2024 года в Республике Коми будет следующим, согласно информации регионального Отделения Социального фонда: Для клиентов Сбербанка с фамилиями на буквы А-К выплаты будут произведены 12 августа;

Для клиентов Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я выплаты будут произведены 21 августа;

Для клиентов других банков выплаты будут произведены 19 августа. Выплата детских пособий стартует с 2 августа.

2 августа – пособия и выплаты за июль 2024 года:

универсальное пособие;

пособие на первого ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет;

ежемесячное пособие для неработающих родителей по уходу за ребёнком до полутора лет.

5 августа:

ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июль.

8 августа:

пособие работающим родителям по уходу за ребёнком до полутора лет (за июль).

Доставка пенсий и выплат детских пособий через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с уже утверждённым графиком, который можно уточнить в своём почтовом отделении.