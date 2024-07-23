В Сыктывкаре вынесен приговор в отношении осквернителя могилы

В Тентюковском судебном участке Сыктывкара Республики Коми мировой судья рассмотрел уголовное дело касательно 45-летнего жителя Волгограда. Он был признан виновным по пункту 1 статьи 244 УК РФ за осквернение мест захоронения. Представитель прокуратуры Сыктывкара поддержал государственное обвинение. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов.

Суд выяснил, что три раза судимый за убийства уроженец Волгограда большую часть жизни провел в местах лишения свободы. После освобождения он переселился в Республику Коми, где был поставлен под административный надзор.