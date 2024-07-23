В Сыктывкаре вынесен приговор в отношении осквернителя могилы
- 13:00 23 июля
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- Елизавета Петрова
В Тентюковском судебном участке Сыктывкара Республики Коми мировой судья рассмотрел уголовное дело касательно 45-летнего жителя Волгограда. Он был признан виновным по пункту 1 статьи 244 УК РФ за осквернение мест захоронения. Представитель прокуратуры Сыктывкара поддержал государственное обвинение. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов.
Суд выяснил, что три раза судимый за убийства уроженец Волгограда большую часть жизни провел в местах лишения свободы. После освобождения он переселился в Республику Коми, где был поставлен под административный надзор.
Не служивший в армии Российской Федерации мужчина 5 ноября 2023 года, в День военного разведчика, посетил Верхнечовское кладбище города Сыктывкара, где решил осквернить могилу разведчика-сапера, погибшего в возрасте 30 лет при выполнении специальной военной операции и посмертно награжденного Орденом Мужества.
На кладбище вандал открутил саморезы и снял металлические скобы, которыми к деревянному кресту на могиле погибшего был прикреплен флаг военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем он вырвал флаг из могилы и сломал флагшток, чтобы установить его на свой автомобиль.
С флагом, установленным на автомобиле, осужденный разъезжал по улицам Сыктывкара в День военного разведчика, пока не был задержан сотрудниками полиции.
Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор сейчас не вступил в законную силу. Расследование по делу проводилось УМВД России по Сыктывкару.