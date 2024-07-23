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Тело утонувшего в Сыктывкаре подростка наши водолазы

Тело утонувшего в Сыктывкаре подростка наши водолазыФото ГУ МЧС по Коми

Завершены поисковые мероприятия неподалёку от городского пляжа в поселении Кируль, где утонул 16-летний юноша. Тело обнаружено, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми.

Согласно предварительной информации, два подростка (2008 и 2006 годов рождения) пошли купаться за пределами оборудованного пляжа в Кируле. Оказавшись в глубокой яме, начали тонуть. Одного из юношей смогли спасти сыктывкарские спасатели.

Следует отметить, что в этом году в Коми уже зарегистрированы трагические случаи гибели на воде. В июне в Ухте погибли двое, а в Сыктывкаре еще один человек.

МЧС Коми настоятельно советует соблюдать меры предосторожности при нахождении у воды. Избегайте купания в неизвестных местах, не отплывайте далеко от берега и всегда следите за детьми.

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