Тело утонувшего в Сыктывкаре подростка наши водолазы

Фото ГУ МЧС по Коми

Завершены поисковые мероприятия неподалёку от городского пляжа в поселении Кируль, где утонул 16-летний юноша. Тело обнаружено, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми. Согласно предварительной информации, два подростка (2008 и 2006 годов рождения) пошли купаться за пределами оборудованного пляжа в Кируле. Оказавшись в глубокой яме, начали тонуть. Одного из юношей смогли спасти сыктывкарские спасатели.

Следует отметить, что в этом году в Коми уже зарегистрированы трагические случаи гибели на воде. В июне в Ухте погибли двое, а в Сыктывкаре еще один человек.

МЧС Коми настоятельно советует соблюдать меры предосторожности при нахождении у воды. Избегайте купания в неизвестных местах, не отплывайте далеко от берега и всегда следите за детьми.