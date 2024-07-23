Аномальное похолодание: осень придет в Россию раньше времени уже на следующей неделе

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на Урале и в Поволжье ожидается значительное понижение температуры. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, начиная с понедельника максимальные температуры в этих регионах составят всего 17–19 градусов, что примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.

В Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура не будет достигать даже 20-градусных отметок. Такая прохладная погода для июля является редкостью и считается аномальной.