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Аномальное похолодание: осень придет в Россию раньше времени уже на следующей неделе

Аномальное похолодание: осень придет в Россию раньше времени уже на следующей неделеФото из архива "Про Города"

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на Урале и в Поволжье ожидается значительное понижение температуры. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, начиная с понедельника максимальные температуры в этих регионах составят всего 17–19 градусов, что примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.

В Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура не будет достигать даже 20-градусных отметок. Такая прохладная погода для июля является редкостью и считается аномальной.

В Приволжском федеральном округе, в частности, в Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, также ожидается понижение температуры. Столбики термометров будут показывать 22–25 градусов, что на 1–2 градуса ниже нормы.

В то же время, в Сибирском федеральном округе температура приблизится к своим нормальным значениям. В Кемеровской, Новосибирской и Томской областях ожидается от 25 до 30 градусов тепла, что на 1–2 градуса выше нормы. А в Алтайском крае воздух прогреется до 33–34 градусов.

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