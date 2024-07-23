Тело утонувшего на реке в Сыктывкаре подростка нашли

Напомним, о трагедии стало известно в понедельник, 22 июля. По предварительным данным, два подростка (родившиеся в 2008 и 2006 годах) отправились купаться за пределы обустроенного пляжа в Кируле. Попав в глубокую яму, они начали тонуть. Одного из мальчиков спасли усилиями сыктывкарских спасателей.

Добавим, еще одна трагедия на реке произошла в столице Коми в воскресенье, 21 июля. Подросток 15-ти лет отдыхал со своими друзьями на реке Вычегда рядом с поселком Седкыркещ. Место не оборудовано для купания. Молодой человек нырнул в воду с пристани, не рассчитал траекторию и ударился головой о дно. В результате парень получит перелом шеи. Его экстренно госпитализировали в больницу.